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İrem Gül kimdir? Kayıp İrem Gül bulundu mu?

İrem Gül kimdir? Kayıp İrem Gül bulundu mu? Kütahya’nın Emet ilçesinde ablasının evinden çıktıktan sonra şüpheli şekilde kaybolan 18 yaşındaki İrem Gül’ün 100 gündür izine ulaşılamıyor. İşte İrem Gül kayıbı hakkında merak edilenler ve son gelişmeler...

İrem Gül kimdir? Kayıp İrem Gül bulundu mu?

Kütahya’nın Emet ilçesindeki belediyede çalışan Hakan-Umahan Gül çiftinin kızları İrem Gül'den 100 gündür haber yok. Aylardır aranan genç kız hakkında İrem Gül kimdir? Kayıp İrem Gül bulundu mu? soruları araştırılıyor. 

İREM GÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDAİ NERELİ?

Kütahya Emet'te 24 Aralık 2020 tarihinde ablasının evinden çıkan 18 yaşındaki İrem Gül sırra kadem bastı.

İrem Gül kimdir? Kayıp İrem Gül bulundu mu?

Ailenin kayıp başvurusu üzerine Emet Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı. Genç kız için özel ekip kuruldu ve gidebileceği adresler kontrol edildi. 

İrem Gül kimdir? Kayıp İrem Gül bulundu mu?

İREM GÜL BULUNDU MU?

Kızlarının hayatından endişe ettiklerini söyleyen aile 100 gündüz kızlarının bulunamadığını belirtti. 

İrem Gül kimdir? Kayıp İrem Gül bulundu mu?

Acılı aile ''24 Aralık tarihinden bu tarafa kızımızdan haber alamıyoruz. Canlımı değil mi bilmiyoruz. Emet ilçemizin dağlık alanları ve çevre iller dahil her yerde aramalar yapılıyor. 100 gündür hiç bir haber alamadık. Tek umudumuz kızımıza sağ salim kavuşmak'' dedi.

İrem Gül kimdir? Kayıp İrem Gül bulundu mu?

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