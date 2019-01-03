İrem Helvacıoğlu (Nefes) Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılıyormu?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü çekimlerine katılan ancak yılbaşı gecesi ekranlarda yer almayan oyuncu İrem Helvacıoğlu hakkında konuşan yapımcı Osman Sınav, "İrem, O Ses Türkiye'ye bize danışmadan başvurdu." dedi.



Geçtiğimiz haftalarda O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü çekimlerine katılan ancak yılbaşı gecesi ekranlarda yer almayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve yapımcıyı suçlamıştı. Olayla ilgili konuşan yapımcı Osman Sınav, "İrem, O Ses Türkiye'ye bize danışmadan başvurdu" dedi.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugünkü köşesinde ekranın sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun dizideki rolünü kaybedebileceğini yazdı.

İşte yazının o bölümü:

''Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu'nun sosyal medyasından yaptığı şu paylaşım, yapımcısıyla köprüleri attığının göstergesi. İşte Helvacıoğlu'nun oyuncu olarak yıldızını parlatan dizinin yapımcısı için yazdıkları: 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e büyük bir mutlulukla katılarak ilk kez sahnede şarkı söyleme deneyimi yaşadım çok eğlendim ve keyif aldım. Sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm programda bana ait bölümün gösterilmemesi yönünde bir karar almak zorunda kaldım. Çünkü 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yapımcı şirketi hayat verdiğim Nefes karakterinin gereği gibi korunabilmesi ve hissettiklerini daha iyi aktarabilmem amacıyla muvafakat etmediğini, çekimde yer aldıktan sonra bildirdi.'' 'Dizi karakterlerini korumak yapımcıdan önce oyuncuya düşmez mi?' tartışmasını bir yana bırakın, bu iş nasıl oldu da bu noktaya geldi?