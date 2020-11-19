İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz ile yer alacağı yeni dizisi hakkında ilk kez konuştu!
Sen Anlat Karadeniz dizisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu yine çok konuşulacak bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu Özcan Deniz ile birlikte baş rolünü paylaşacağı 'Seni Çok Bekledim' hakkında ilk kez konuştu.
Özcan Deniz ile birlikte 'Seni Çok Bekledim' adlı dizide başrolü paylaşacak olan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün bir AVM çıkışı magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
Giyim tarzıyla dikkat çeken Helvacıoğlu, dizi çekimleri ve Özcan Deniz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"ÖZCAN'LA ÇOK EĞLENİYORUZ"
Güzel oyuncu, "Dizi çekimleri başladı. Covid-19 nedeniyle geç başlamak zorunda kaldık. Yoksa daha erken başlayacaktı çekimler. Özcan'la çekimlerde çok eğleniyoruz. Heyecanla dizinin yayın gününü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İrem Helvacıoğlu son olarak 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde baş rol oynamış ve adeta kariyerinin en başarılı çalışmasına imza atmıştı.
SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU
Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.
Sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla Seni Çok Bekledim yakında Star’da.