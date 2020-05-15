TV 8 ekranlarında yıllardır sevilerek izlenilen yarışma programı Survivor'un yapımcısı Acun Ilıcalı'nın medya ekibinde yer alan İrem Kanan son günlerde bir hayli merak konusu oldu.

İrem Kanan kimdir? sorusu araştırılıyor. Bizler de sizler için İrem Kanan hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

İREM KANAN KİMDİR?

Survivor’da voleybol maçı ile izleyici karşısına çıkan daha sonra ise basketbol maçında Acun Medya takımında mücadele eden İrem Kanan Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir. İrem Kanan'ın tam ismi Ahmet İrem Kanan'dır.

Acun Ilıcalı ile dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bütün projelerdeki 'görünmeyen güç' olarak tanımlanıyor. İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.

İrem Kanan Acun Medya ekibinde yer alan önemli isimlerden birisidir. Acun Medya’da görev alan ancak pek fazla kamera önünde görünmeyen İrem Kanan, Acun Ilıcalı’nın kızı tarafından yönetilen Acunn.com’un direktörlerinden birisi olarak görev almaktadır. Eski bir Televole muhabiri olan İrem Kanan, Acun Ilıcalı ile o dönemlerden tanışıklık içerisindedir.

Ahmet İrem Kanan, Tekirdağ Şarköylüdür. Ancak uzun yıllardır İstanbul’da yaşamaktadır.

İrem Kanan, eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Sinem Öztufan, Kenan İmirzalıoğlu’nun da rol aldığı Alacakaranlık dizisinde rol almış ve İmirzalıoğlu’nun sevgilisi rolünü üstlenmişti.

İrem Kanan’ın eşi Sinem Öztufan, 2008 yılının sonlarına doğru anne olmuştur.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 75. yeni bölümü Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izledindi. İiki takımın ödül oyunu için verdiği mücadele ise nefesleri kesti. Ersin Korkut'un sakatlığı sebebiyle adaya veda etmesi sonrası 5 kişi kalan Ünlüler Takımı, 7 kişi olan Gönüllüler'e karşı mücadele etmek zorunda kaldı.

Takımları oyun alanında bu defa parkura değil atışa dayalı bir oyun bekliyordu. Arkadaşlarının çektiği mekanizmada yarışmacılar, başka bir arkadaşlarının kendilerine ilettikleri toplar ile sembolleri devirmeye çalıştı. Oyun zaman zaman gerginliklere sahne olurken, ortada büyük bir mücadele de vardı.

Final turu ise büyük bir heyecana sahne oldu. Elif ve Evrim final turunda sahneye çıktı. Kazanan ise Ünlüler Takımı oldu.

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEYDİ?

Oyunun sunuculuğunu yapan Murat Ceylan, ödülün orman evinde pizza olduğunu açıkladı.

SURVİVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmayı erkeklerde kazanan Gönüllüler Takımı'ndan Yasin oldu. Kadınlarda kazanan ise yine Gönüllüler Takımı'ndan Evrim oldu...