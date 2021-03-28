Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Grand Prix’de ülkemizi temsil eden İrem Karamete Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki en iyi Grand Prix derecesini elde etti. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamanın basında yer almasının ardından İrem Karamete merak konusu oldu. Peki İrem Karamete kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İrem Karamete Grand Prix’de kaçıncı oldu? İşte ayrıntılar...

İREM KARAMETE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İrem Karamete 20 Haziran 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Eskrimci olan İrem Karamete, bu yıl Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Grand Prix’de ülkemizi temsil etti. Karamete, 2016 Rio Yaz olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil etmişti.

Karamete eskrimci bir ailenin kızıdır. Karamete Nili Drori ve Mehmet Karamete'nin kızı olarak 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Nili Drori daha önce 1976 ve 1984 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda eskrim dalında mücadele etmiştir. Babası ise İsrail ve Almanya eskrim millî takımlarında antrenörlük görevinde bulundu. Ablası Merve Karamete'de eskrim sporu yaptı.

2017 yılında burslu okuduğu Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kendisi aynı zaman da okulunun eskrim kaptanıydı ve 4 yıl üst üste "Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonluğu" ünvanını kazandı

2019 yılında yüksek lisansını Amerika da, Boston Üniversitesi'nin Pazarlama bölümünden mezun olarak tamamladı.

Karamete 10 yaşında eskrime başladı. 5 yıl içinde milli takıma girerek ülkesini uluslararası arenada temsil etmeye başladı. Bu yıllarda Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmuştur. Ülkesini birçok yıldızlar ve gençler, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil etmiş, 2009 yılında yıldızlar kategorisinde Fransa'nın Bourges şehrinde yapılan Avrupa Şampiyonasını İlk 16 arasında tamamlamıştır. Karamete aynı yıl Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Şampiyonasında ülkesine bronz madalya kazandırdı.

2011-2019 yılları arasında Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Karamete 2012 yılında Hırvatistan'ın Poreč kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Akdeniz şampiyonasında takım halinde altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Aynı yıl Budapeşte ve Belgrad'da yapılan Gençler Dünya Kupasını ilk 16 arasında tamamlamıştır.

Karamete 2013 yılında Mersin'de yapılan Akdeniz Oyunlarında ülkesine bronz madalya kazandırdı. Bu madalya ile 1971 yılında Özden Ezinler'in kazandığı gümüş madalyanın ardından Akdeniz Oyunları'nda bu branşta madalya kazanan ikinci sporcu oldu.

2014-2015 yılında yapılan Satellite turnuvalarında, Antalya'da altın Meksika'nın Cancún şehrinde gümüş, Kocaeli ve Danimarka'da ise bronz madalya kazanmıştır. Karamete, 2015 yılında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde organize edilen Avrupa Oyunlarına katılma hakkı kazanmıştır. Karamete, 2. turda Rus rakibine yenilerek elendi. 2015 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Son 32 turunda İtalyan rakibi Francesca Palumbo'ya 15-14 mağlup olarak turnuvayı oyunları 19. sırada tamamladı. Aynı yıl Sırbistan'ın Niş şehrinde organize edilen Balkan şampiyonasında gümüş madalya almıştır.

Karamete Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonunda yer almaktadır.

11-12 Mart 2016 tarihinde Küba'da düzenlenen Grand Prix'de ilk 64'e giren Karamete Aida Mohamed'e 15-14 yenilerek yarışmayı 53. sırada tamamladı.

2016 yılında Prag'da yapılan Olimpiyat kalifikasyon seçmesini kazanarak 2016 Rio Yaz olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır. Bu başarı ile ülkesini 32 yıl aradan sonra Olimpiyatlarda temsil eden ilk Türk Eskrimci olmuştur.

Daha önce eskrim müsabakalarına davet yoluyla katılım sağlandığından, eleme usulü ile Olimpiyatlara giden ilk Türk eskrimci de Karamete oldu.

flöre ikinci turunda Fransız Ysaora Thibus'a 15-6 yenilerek oyunlardan elendi.

2018 yılında Bükreş'teki Satellite turnuvasında bronz madalya kazandı 2017-2018 sezonun sonunda Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonasında ilk 16 , Wuxi/Çin'de yapılan Dünya Şampiyonasını ilk 32 arasında tamamlamıştır.

2019-2020 yılında Antalya da düzenlenen Satellite turnuvasında altın madalya, Bükreş ve Amsterdam da bronz madalya kazanmıştır. Aynı sezon İtalyanın Torino şehrinde organize edilen Grand Prix turnuvasını ilk 32 arasında tamamlayarak Tokyo 2020 yolunda önemli bir puan toplamıştır.

İREM KARAMETE GRAND PRİX'DE KAÇINCI OLDU?

Milli eskrimci İrem Karamete, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Grand Prix’de 8'inciliği elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başarılı karşılaşmalar sonucu adını çeyrek finale yazdıran İrem, organizasyonda elde ettiği 8'incilikle Türk eskrim tarihinde bir ilke imza atarak bugüne kadarki "en iyi Grand Prix derecesini" aldı.

Dünyanın 50 ülkesinden 300 sporcuyu ağırlayan Grand Prix’de eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya yükselen İrem, Fransız Eva Lacheray ve İtalyan Arianna Errigo'yu 15-12, Rus rakibi Leyla Pirieva’yı 15-10'luk skorla eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karamete, bu turda eşleştiği Çinli rakibi Qingyuan Chen’e 15-7 yenilerek organizasyonda 8. oldu.

Organizasyonu milli flöreciler Martino Minuto 80'inci, Alisa İsbir ise 112. sırada bitirdi.

İREM KARAMETE'NİN BAŞARILARI

İrem Karamete'nin önceki yıllardaki başarıları şu şekilde:

2011-2019 Türkiye Şampiyonu

2013 Türkiye, Mersin Akdeniz Oyunları bronz madalya

2014 Meksika, Cancun Satellite gümüş madalya

2014 Türkiye, Antalya Satellite altın madalya

2014 Türkiye, Kocaeli Satellite bronz madalya

2015 Danimarka, Kopenhag Satellite bronz madalya

2015 Sırbistan, Niş Balkan Şampiyonası gümüş madalya

2018 Romanya, Bükreş Satellite bronz madalya

2019 Hollanda, Amsterdam Satellite bronze madalya

2019 Romanya, Bükreş Satellite bronz madalya

2019 Türkiye, Antalya Satellite bronz madalya