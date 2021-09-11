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İrem Sak, kendinden 11 yaş küçük NBA oyuncusu ile aşk yaşamaya başladı!

Oyuncu İrem Sak, geçtiğimiz günlerde yeni aşkı ile görüntülendi. Güzel oyuncu kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşamaya başladı.

İrem Sak, kendinden 11 yaş küçük NBA oyuncusu ile aşk yaşamaya başladı!

Konuk olduğu her programda sevgilisi olmadığını vurgulayan İrem Sak, sonunda gerçek aşkı basketbolcu Furkan Korkmaz'da buldu. Komedi dizilerinde görmeye alışkın olduğumuz güzel oyuncu, önceki gece  NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen basketbolcu Furkan Korkmaz ile objektiflere yakalandı. Çift, aşk hayatları hakkında sorulan sorulara cevap vermeden hızlı adımlarla basın mensuplarından uzaklaştı.

İrem Sak, kendinden 11 yaş küçük NBA oyuncusu ile aşk yaşamaya başladı!

KENDİSİNDEN 11 YAŞ KÜÇÜK!

Yeniköy'de bir mekan çıkışı baş başa görüntülenen İrem Sak (35) ve 24 yaşındaki yeni sevgilisinin, basın mensuplarını görünce keyifleri kaçtı. Yeni aşka yelken açan Sak'a muhabirler soru yöneltti ancak, başarılı oyuncu bulundukları ortamdan hızla uzaklaştı. Görüntüleri sosyal medyada yer alan çifte tebrik mesajları yağdı ancak, ikiliden ilişkilerine dair bir açıklama gelmedi.

İrem Sak, kendinden 11 yaş küçük NBA oyuncusu ile aşk yaşamaya başladı!

YALNIZLIK CANINA TAK ETTİ!

Geçtiğimiz yıllarda bir televizyon programına konuk olan İrem Sak'a "seni neden sevgilinle göremiyoruz?" sorusu yöneltildiğinde güzel oyuncu, "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok" yanıtını vermişti. Sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken güzel oyuncu "Sektörden biriydi"  yanıtı vermiş, bunu anlatırken sergilediği el hareketleri çok konuşulmuştu. Güzel oyuncu sonunda yeni bir aşka yelken açtı.

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