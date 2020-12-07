İrem Sak'ın eliyle yaptığı sevgili açıklaması görenleri hayrete düşürdü!
YouTube'da Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un 'Bize Kaldı' adlı programına konuk olan ünlü oyuncu İrem Sak, programdaki sevgili sorusuna el hareketiyle verdiği cevap sunucular başta olmak üzere ekranları başındaki izleyenleri şaşırttı. "3 yıldır sevgilim yok" diyen oyuncunun o halleri kameralara böyle yansıdı.
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07 Aralık 2020 Pazartesi 17:52
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