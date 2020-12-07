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İrem Sak'ın ilginç el hareketli sevgili açıklaması!

Çukur dizisi ile ekranlara geri dönen güzel oyuncu İrem Sak'ın katıldığı bir programda el hareketi ile yaptığı sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, "3 yıldır sevgilim yok" dedi.

İrem Sak'ın ilginç el hareketli sevgili açıklaması!

Komedi dizilerinde görmeye alışkın olduğumuz güzel oyuncu İrem Sak son olarak Çukur'da bambaşka bir imajla ilişki karşısına geçmişti. 

Dizideki performans ile izleyenlerin beğenisini kazanan Sak, YouTube'de Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un 'Bize Kaldı' adlı programına konuk oldu.

İrem Sak'ın ilginç el hareketli sevgili açıklaması!

Özel hayatını dair açıklamalarda bulunan Sak kullandığı ifadeler ile sosyal medyada gündem oldu. Sunucular başarılı oyuncuya, "Seni sevgilinle görmedik. Hiç erkekle bir ilişkin oldu mu?" şeklinde bir soru yöneltti.

İrem Sak'ın ilginç el hareketli sevgili açıklaması!

"3 YILDIR SEVGİLİM YOK"

Sak ise "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok" dedi.

Ancak bu cevaptan tatmin olmayan sunucularda gelen soru üzerine İrem Sak öyle bir hareket yaptı ki izleyenler şok oldu.

İrem Sak uzun süredir ilişkisi olmadığını yaptığı el hareketi ile anlatmaya çalıştı. 

Sak, "Sevgili sordun, sevgilim olmadı" dedi.İrem Sak'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu olurken güzel oyuncu "Sektörden biriydi" yanıtını verdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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