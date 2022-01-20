35 yaşındaki oyuncu İrem Sak, dört ay önce birlikte görüntülendiği ve "Arkadaşım" dediği kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını bu kez itiraf etti. Bunun üzerine Furkan Korkmaz'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde 'İrem Sak'ın sevgilisi kim? Furkan Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte Furkan Korkmaz hakkında merak edilenler...

İREM SAK'IN SEVGİLİSİ KİM? FURKAN KORKMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

24 Temmuz 1997 tarihinde doğan Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2,04 metre boyundaki oyuncu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan Furkan basketbola dokuz yaşındayken okul takımında oynayarak başladı. Ardından Murat Murathanoğlu'nun başkanlığını yaptığı Başkent 34 adlı basketbol kulübünde oynadı. Başkent 34'teki antrenörü Leyla Çalışkan'ın Yeşilyurt Spor Kulübü'nde görev yapmaya başlamasının ardından Furkan da Yeşilyurt Spor Kulübü'nde oynamaya başladı ve 2012 yılında 15 yaşındayken 250.000 dolar karşılığında Anadolu Efes'e transfer oldu.

Furkan, Anadolu Efes genç takımıyla 2012-13 sezonunda Türkiye Yıldızlar Ligi Şampiyonluğu'nu kazandı. 2013-14 sezonunda ise Anadolu Efes'in Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Pertevniyal ile Genç Erkekler Ligi şampiyonluğunu kazandı. Aynı sezon Pertevniyal ile Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı ve 4.4 sayı ortalamasıyla oynadı.

BAŞARILARI VE ÖDÜLLERİ

Kulüp

Türkiye Kupası: 2015, 2017

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupası: 2015

Millî takım

2014 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 1 Altın

2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası 2 Gümüş

2015 FIBA Dünya U-19 Şampiyonası 3 Bronz

Kişisel

2015 FIBA Avrupa U-18 Şampiyonası: En İyi Beş

2015 FIBA U-19 Dünya Şampiyonası: En İyi Beş

2016 TBF All-Star: Sony Xperia Smaç Yarışması Şampiyonu[29]

3xBasketbol Süper Ligi All-Star: 2015, 2016, 2017

FIBA Şampiyonlar Ligi En İyi Genç Oyuncu: 2016-17