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İrem Zeynep Aygün kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Zeynep Aygün hangi yurtta kalıyordu?

Mardin'de kaldığı yurdun balkonundan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Zeynep Aygün hakkında "Yurdun balkonundan düşüp hayatını kaybeden İrem Zeynep Aygün kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Zeynep Aygün hangi yurtta kalıyordu?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

İrem Zeynep Aygün kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Zeynep Aygün hangi yurtta kalıyordu?

Mardin'de barındığı yurdun 8. kattaki balkonundan aşağı düşen üniversiteli İrem Zeynep Aygün, hayatını kaybetti. Korkunç olay sonrası vatandaşlar, talihsiz geç kızın biyografi bilgilerini merak etti. Bizler de haberimizde "Yurdun balkonundan düşüp hayatını kaybeden İrem Zeynep Aygün kimdir? Nereli, kaç yaşında?  İrem Zeynep Aygün hangi yurtta kalıyordu? sorularına yanıt verdik. İşte İrem Zeynep Aygün'ün biyografisi...

{TITLE_STRIP}Kaldığı yurdun balkonundan düşen üniversiteli İrem Zeynep Aygün feci şekilde hayatını kaybetti!

Yurdun balkonundan düşüp hayatını kaybeden İrem Zeynep Aygün kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Zeynep Aygün hangi yurtta kalıyordu?

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