İrem Zeynep Aygün kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Zeynep Aygün hangi yurtta kalıyordu? Mardin'de kaldığı yurdun balkonundan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Zeynep Aygün hakkında "Yurdun balkonundan düşüp hayatını kaybeden İrem Zeynep Aygün kimdir? Nereli, kaç yaşında? İrem Zeynep Aygün hangi yurtta kalıyordu?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

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