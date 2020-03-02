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İrfan Can 3 gole ulaştı

Başakşehir'in evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

İrfan Can 3 gole ulaştı

Başakşehir'in evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. 49 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertlilerde takımının ikinci golünü atan İrfan Can da ligdeki gol sayısını 3'e çıkarmış oldu. Süper Lig'de 20 maçta görev alan başarılı oyuncu, diğer gollerini ise Rizespor ve Malatyaspor ağlarına kaydetmişti.

Milli futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

Kaynak: İHA




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