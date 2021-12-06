İrfan Can Eğribayat, Göztepe - Gaziantep FK maçı sonrası açıkladı: Bebeğimi kaybettim

Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribat, Gaziantep FK'yı 2-1 yendikleri maç sonrası basın mensuplarına konuştu.

Gaziantep FK maçının ardından gözyaşlarını tutamayan İrfan Can Eğribayat'a Göztepe taraftarı ve takım arkadaşları destek verdi.

Göztepe - Gaziantep FK maçının bitiş düdüğünden sonra takım arkadaşlarının yayına koşmasına değinen Eğribast, kısa süre önce 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini söyledi.

"BEN TAKIMIMLA OLMAK İSTEDİM"

Teknik Direktör El Maestro'nun maça gelmemesini istediğini belirten İrfan Can, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana, '20 gün, 1 ay gelme' dedi. Ben, takımımla olmak istedim"

İRFAN CAN EĞRİBAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribat, Göztepe'de kaleci pozisyonunda görev almaktadır.

İrfan Can Eğribat, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İrfan Can Eğribayat kimdir?