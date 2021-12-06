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İrfan Can Eğribayat, Göztepe - Gaziantep FK maçı sonrası açıkladı: Bebeğimi kaybettim

Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi takımın 2-1 galibiyeti ile sonuçlandı. Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, kritik maç sonrası yaşadığı acı verici olayı basın mensuplarına anlattı. İşte detaylar...

İrfan Can Eğribayat, Göztepe - Gaziantep FK maçı sonrası açıkladı: Bebeğimi kaybettim

Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribat, Gaziantep FK'yı 2-1 yendikleri maç sonrası basın mensuplarına konuştu.

Gaziantep FK maçının ardından gözyaşlarını tutamayan İrfan Can Eğribayat'a Göztepe taraftarı ve takım arkadaşları destek verdi.

Göztepe - Gaziantep FK maçının bitiş düdüğünden sonra takım arkadaşlarının yayına koşmasına değinen Eğribast, kısa süre önce 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini söyledi.

İrfan Can Eğribayat, Göztepe - Gaziantep FK maçı sonrası açıkladı: Bebeğimi kaybettim

"BEN TAKIMIMLA OLMAK İSTEDİM"

Teknik Direktör El Maestro'nun maça gelmemesini istediğini belirten İrfan Can, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ben bu maçta oynamayacaktım normalde. Eşim bana 'Bebeğimiz için oyna' dedi. Bugün de 3 tane top direkten döndü. Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum. Hayat devam ediyor, inşallah bunları da atlatacağız. Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana, '20 gün, 1 ay gelme' dedi. Ben, takımımla olmak istedim" 

İrfan Can Eğribayat, Göztepe - Gaziantep FK maçı sonrası açıkladı: Bebeğimi kaybettim

İRFAN CAN EĞRİBAT KİMDİR?

İrfan Can Eğribat, Göztepe'de kaleci pozisyonunda görev almaktadır.

İrfan Can Eğribat, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}İrfan Can Eğribayat kimdir?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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