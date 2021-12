İrfan Can Eğribayat kimdir? Nereli ve kaç yaşında?| İrfan Can Eğribayat hangi takımlarda oynadı? Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribat, 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası İrfan Can Eğribayat merak konusu oldu. Peki İrfan Can Eğribayat kimdir? Nereli ve kaç yaşında?| İrfan Can Eğribayat hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

A+ A-

Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribat, 5.5 aylık bebeğini kaybettiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası İrfan Can Eğribayat merak konusu oldu. Peki İrfan Can Eğribayat kimdir? Nereli ve kaç yaşında?| İrfan Can Eğribayat hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar... İRFAN CAN EĞRİBAT KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? İrfan Can Eğribat 30 Haziran 1998 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine 2007'de Adanaspor altyapısında başlayan Eğribayat, 2014'te kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükseldi. İRFAN CAN EĞRİBAT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI? ADANASPOR 16 Mayıs 2015'te, 1. Lig'de oynanan Elazığspor maçının 85. dakikasında Mert Akyüz'ün yerine oyuna girerek takımındaki ilk resmî maçına çıktı. 23 Mayıs'taki Karşıyaka maçına ise ilk 11'de başladı ve maçın tamamında görev aldı. İlk iki sezonunda ikişer lig maçında görev alan Eğribayat, 2015-16 sezonu sonunda 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. GÖZTEPE 5 Eylül 2020 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye 500 bin € karşılığında transfer oldu. MİLLİ TAKIM KARİYERİ 2014 Montaigu Turnuvası'na katılan Türkiye 16 yaş altı millî takımı kadrosuna çağrıldı ve 21 Nisan'daki Portekiz karşılaşmasında görev aldı. Sonrasında ise Portekiz'de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası kadrosuna dahil edildi ve turnuvadaki 8 Mayıs'taki Fransa maçında oynadı. Azerbaycan'ın ev sahipliğini yaptığı 2014 Caspian Cup'ta da 16 yaş altı millî takımı kadrosunda yer alan Eğribayat, İran ile oynanan ve takımının 1-0 yenilerek turnuvayı ikincilikle tamamladığı maç da dahil olmak üzere turnuvadaki maçlarda forma giydi. Futbolcu, 6 kez 16 yaş altı, 2 kez 17 yaş altı, 5 kez ise 18 yaş altı millî takım formasını giydi. Berkem Temizel Gece Editörü İrfan Can Eğribat