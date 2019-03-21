İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı          

Medipol Başakşehirli futbolcu İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Dün yapılan antrenmanda sağ kasığından sakatlanan İrfan Can, Arnavutluk ve Moldova maçlarında forma giyemeyecek. Daha önce Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı.

DHA