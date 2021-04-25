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  4. İrfan Can Kahveci cezalı mı? | İrfan Can Kahveci Alanyaspor maçında oynayamayacak mı?

İrfan Can Kahveci cezalı mı? | İrfan Can Kahveci Alanyaspor maçında oynayamayacak mı?

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İrfan Can Kahveci maçın 42. dakikasında sarı kart gördü. Peki İrfan Can Kahveci cezalı mı? | İrfan Can Kahveci Alanyaspor maçında oynayamayacak mı? İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci cezalı mı? | İrfan Can Kahveci Alanyaspor maçında oynayamayacak mı?

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İrfan Can Kahveci maçın 42. dakikasında sarı kart gördü. Peki İrfan Can Kahveci cezalı mı? | İrfan Can Kahveci Alanyaspor maçında oynayamayacak mı? İşte ayrıntılar...

İRFAN CAN KAHVECİ CEZALI MI?

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 42. dakikasında sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alanyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

İRFAN CAN KAHVECİ ALANYASPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK MI?

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının 42. dakikasında sarı kart gördü. İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu 38. haftada oynanacak olan Alanyaspor maçında görev alamayacak.

{TITLE_STRIP}Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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