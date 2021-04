İrfan Can Kahveci cezalı mı? | İrfan Can Kahveci Alanyaspor maçında oynayamayacak mı? Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İrfan Can Kahveci maçın 42. dakikasında sarı kart gördü. Peki İrfan Can Kahveci cezalı mı? | İrfan Can Kahveci Alanyaspor maçında oynayamayacak mı? İşte detaylar...

A+ A-