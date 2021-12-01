İrfan Can Kahveci ile Atakan Çankaya arasındaki kavganın görüntüleri yayımlandı!

Pazartesi günü oynanan Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasının ardından devre arasında tartışma yaşadıkları gerekçesiyle Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve Göztepeli Atakan Çankaya PFDK'ya sevk edilmişti. O günden itibaren futbol camiasının gündeminde olan konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İki oyuncu arasında yaşanan tartışmanın kamera görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde soyunma odasına doğru hareketlenen oyuncular arasında İrfan Can Kahveci'nin Atakan Çankaya'nın yanına gittiği ve ikilinin birbiriyle itiştiği, devamında ise takım arkadaşlarının araya girerek olayı yatıştırdığı görülüyor.

İKİ OYUNCU DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Bu tartışmanın ardından Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci "saldırı", Göztepe'de Atakan Çankaya ise "sportmenliğe aykırı davranış" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. Bu sevk ile birlikte İrfan Can Kahveci'nin 5 ile 10 maç arasında ceza alması beklenirken sarı lacivertli ekip de karara itiraz etmişti.

"SKANDALLIK DERECESİ AÇISINDAN BİZİM İÇİN FARKI YOK"

Geçtiğimiz yıllarda Vedat Muriç'in PFDK'ya sevk edilişini hatırlatan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızıhan, "Belki hatırlayacak olursanız söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile iki sezon önce o dönemki futbolcumuz Vedat Muriqi’nin niyet okuma gibi hukukta hiçbir türlü yeri olmayan bir yöntemle PFDK’ya sevk edilmesi arasında skandallık derecesi açısından, bizim açımızdan hiçbir fark yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜM GÖRÜNTÜLER ELİMİZDE MEVCUT"

Göztepe tarafı ise konuyla ilgili "Kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır" açıklaması yaparak karara tepki göstermişti.

"GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI"

İki oyuncu arasındaki yaşananlar günlerdir futbol camiasında gündem olurken o görüntüler de yayımlandı. Ajansspor tarafından ulaşılan görüntülerde ilk yarının ardından soyunma odasına doğru giden futbolcualardan İrfan Can Kahveci, Göztepeli Atakan Çankaya'ya doğru yürüyor. Daha sonra ikili birbiriyle itişirken araya giren takım arkadaşları oyuncuları yatıştırıyor.