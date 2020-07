İrfan Can Kahveci kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Son dönemde Fenerbahçe'nin transfer gündemini oldukça meşgul eden Milli futbolcu İrfan Can için Galatasaray'da devreye girdi. İki ezeli rakibin transfer rotasında bulunan İrfan Can Kahveci'nin kariyeri futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, İrfan Can Kahveci kimdir? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2013'te Hacettepe'nin yolunu tutan genç yıldız, 2014'te tekrardan Gençlerbirliği altyapısına döndü. Aynı sene Gençlerbirliği A takımı ile sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci, 2017'nin ocak ayında 1.6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu. O tarihten bu yana İstanbul temsilcisinde forma giyen Kahveci, burada çıktığı 120 maçta 13 gol atarken 12 de asist yaptı. Orta saha mevkisinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, 14 kez de A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.