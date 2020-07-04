Son dönemde Galatasaray'ın transfer gündemini oldukça meşgul eden Milli futbolcu İrfan Can için sarı-kırmızılıların tüm şartları zorlayacağı konuşuluyor. Transfer gündeminin en çok konuşulan ismi haline gelen İrfan Can'ın kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İrfan Can Kahveci kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İrfan Can hangi takımlı? İşte detaylar...

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

15 Temmuz 1995 tarihinde Çorum'da dünyaya gelen İrfan Can Kahveci, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. 2013'te Hacettepe'nin yolunu tutan genç yıldız, 2014'te tekrardan Gençlerbirliği altyapısına döndü. Aynı sene Gençlerbirliği A takımı ile sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci, 2017'nin ocak ayında 1.6 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli ile Medipol Başakşehir'in yolunu tuttu.

O tarihten bu yana İstanbul temsilcisinde forma giyen Kahveci, burada çıktığı 120 maçta 13 gol atarken 12 de asist yaptı. Orta saha mevkisinde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, 14 kez de A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMLI?

Bu sezon Galatasaray'da çıkış yapan Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı ile yakın arkadaş olduğu bilinen İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray taraftarı olduğu tahmin ediliyor. Sosyal medyada Oğulcan Çağlayan'ın paylaşımlarına samimi yorumlar bırakan İrfan Can, Galatasaray taraftarının da gönlüne girdi.

İrfan Can Kahveci'nin, Oğulcan Çağlayan için yaptığı yorum: