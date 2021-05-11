2021 Yakın Doğu Üniversitesi Rekreasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005904372021 Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005904352021 Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005903932021 Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005904282021 Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005104452021 Yakın Doğu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3005118942021 Yakın Doğu Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300590389Ülke şokta! Helikopterdeki 4 hava kurtarma pilotu öldü2021 Yakın Doğu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 3005904252021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300490499
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. FENERBAHÇE
  4. İrfan Can Kahveci sakatlandı mı? | İrfan Can Kahveci son durum

İrfan Can Kahveci sakatlandı mı? | İrfan Can Kahveci son durum

Süper Lig'in 41. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın hemen başında talihsiz bir an yaşadı. Peki İrfan Can Kahveci sakatlandı mı? | İrfan Can Kahveci son durum Detaylar haberimizde...

İrfan Can Kahveci sakatlandı mı? | İrfan Can Kahveci son durum

Süper Lig'in 41. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın hemen başında talihsiz bir an yaşadı. Peki İrfan Can Kahveci sakatlandı mı? | İrfan Can Kahveci son durum İşte ayrıntılar...

İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLANDI MI?

Süper Lig'in 41. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın hemen başında sakatlık geçirdi. İrfan Can, 8. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

İRFAN CAN KAHVECİ SON DURUM

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlarken sarı-lacivertli takım mücadelenin ilk dakikalarında talihsizlik yaşadı. İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İrfan Can'ın yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

İrfan Can Kahveci'nin durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT