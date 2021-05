İrfan Can Kahveci sakatlandı mı? | İrfan Can Kahveci son durum Süper Lig'in 41. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın hemen başında talihsiz bir an yaşadı. Peki İrfan Can Kahveci sakatlandı mı? | İrfan Can Kahveci son durum Detaylar haberimizde...

Süper Lig'in 41. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın hemen başında talihsiz bir an yaşadı. Peki İrfan Can Kahveci sakatlandı mı? | İrfan Can Kahveci son durum İşte ayrıntılar... İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLANDI MI? Süper Lig'in 41. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, maçın hemen başında sakatlık geçirdi. İrfan Can, 8. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı. İRFAN CAN KAHVECİ SON DURUM Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlarken sarı-lacivertli takım mücadelenin ilk dakikalarında talihsizlik yaşadı. İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İrfan Can'ın yerine Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu. İrfan Can Kahveci'nin durumuna ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir... Berkem Temizel Gece Editörü İrfan Can Kahvecisakatlık