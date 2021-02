İrfan Can Kahveci suskunluğunu bozdu!

Devre arası transfer bombası olan yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe TV'de soruları yanıtladı. İrfan Can kahveci, Fenerbahçe'nin hayali olduğunu söyleyerek, daha önce Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini ama o zaman ki şartlar gereği Başakşehir'e transfer olduğunu söyledi.

İrfan Can Kahveci: "Başakşehir’e gittim ve kendimi daha da geliştirmeme yardımcı olan nedenler oldu. Belki o zamanlar buraya gelseydim bekleneni sağlamayacaktım. Ama şimdi geliştim, kendimi, oyunumu geliştirdim, fiziksel olarak geliştim. Şu an tam zamanında iyi yerdeyim. O yüzden ben de çok mutluyum. Benim de hayalim burasıydı. 2-3 senedir sürekli adım geçiyor. İlk hayalim Avrupa’ya transfer olmaktı. İnşallah burada çok şampiyonluklar yaşarım ve ondan sonra Avrupa’ya giderim.” dedi.



"SAKATLAĞIMDAN DOLAYI ACELE ETMEK İSTEMİYORUZ"



Sakatlığı ve tedavi süreciyle ilgili bilgi veren İrfan Can, “Başakşehir’den kalan bir sakatlığım var. Kolay bir sakatlık değil aslında. Zor bir bölgede olan bir sakatlık. O yüzden çok acele etmiyoruz. Belki şu an her şeyi yapabilirim ama o sakatlığın çok büyük bir riski var. O yüzden zamanını bekledik. Şu an daha iyiye gidiyor. Bireysel çalışıyorum. Doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, bireysel hocalarımız çok kafa yoruyorlar bunun için. İnşallah 1 hafta sonra falan takımla çalışmaya başlayacağım. Tempoyu da arttırdık. Hafif bir ağrı var. 2-3 güne geçeceğini tahmin ediyoruz. Sonra takımla başlayıp sezon sonuna kadar götürürüz.” açıklamasını yaptı.



"TRANSFER OLDUM SAHAYA ÇIKAMIYORUM"

Biran önce takımda ki yerini almak isteyen İrfan Can Kahveci, “Bu, daha bir farklı oldu. Transfer oldum ve sahaya çıkamıyorum. Onun da bir özlemi var. Çok sabırsızlanıyorum. İnşallah çıktıktan sonra layık olurum. Taraftarlarımız sürekli mesaj atıyor ‘Ne zaman sahaya çıkacaksın?’ diye. Ben de çok istiyorum. Büyük Fenerbahçe formasını üzerime geçirip o sahada olmak istiyorum bir an önce.” yanıtını verdi.

"MESUT AĞABEY ÇOK İYİ KARŞILADI"



Takım içindeki atmosferi anlatan İrfan Can, “Zaten çok tanıdığım arkadaşım var milli takımlardan olsun. Çok iyi karşıladılar. Yabancılar da öyle. Hepsiyle teker teker konuştum. Mesut ağabey var. O da çok iyi karşıladı. Zaten çok mütevazi biri. O kadar kariyerli bir oyuncu, çok üst seviyeleri görmüş bir oyuncu ama burada bizden biri. Onunla da çok iyi aramız. Takımda hava çok güzel. Buraya geldiğim için de çok mutluyum.” dedi.

"TAKIMLA BERABER STADA GİDİYORUM"



Maçları takımla beraber takip ettiğini belirten İrfan Can Kahveci, “Takımla beraber stada da gidiyorum. O havayı solumak istiyorum. Alışmak istiyorum bir an önce. Ondan sonra sahaya çıktığımda en iyisini vermek için kendimi göstereceğim.” şeklinde konuştu.



"4 BÜYÜK TAKIM İLK 4'TE



Genel bir lig değerlendirmesi de yapan başarılı futbolcu, “Lig gerçekten çok heyecanlı geçiyor. 4 büyük takım ilk 4’te. Çok enteresan bir lig. Takımımızda çok iyi oyuncular var. Kulübümüz çok iyi transferler yapmış. Antrenmanları izlerken de görüyorum. Çok kaliteli oyuncular var. İnşallah sezon sonu bu işi en üst seviyede bitiririz.” ifadelerini kullandı.

"EMRE AĞABEYİM İDOLLERİMDEN BİRİ"



Kahveci, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve İdari Koordinatör Selçuk Şahin’le ilgili olarak, “Emre ağabeyin benim kariyerimde çok büyük bir rolü var. Zaten idollerimden biri, hep bunu söylemişimdir. Türkiye’de gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan biri. Hatta birincisi. Başakşehir’de birlikte oynadığımız sürede ondan çok şey öğrendim. Bu seviyelere gelmem, hatta daha yüksek seviyelere çıkacak olursam Emre ağabey sayesinde olabilir. Selçuk ağabeyle Gençlerbirliği’nde beraber oynadık. O da çok iyi bir insan, çok iyi bir karakter ve çok iyi bir futbolcu. Onlarla birlikte olmak çok mutluluk verici.” dedi.

"BİR ARKADAŞ GİBİ EROL HOCA"

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut’la ilgili düşüncelerini de aktaran başarılı futbolcu, “Erol hocayı da Başakşehir’den tanıyorum. Yani burada çok tanıdık var. Hiç yabancı değilmişim gibi oldu. Erol hocayla da transferden sonra konuştuk. Hayırlı olsun demek için aradı. Teşekkür ettim. O beni tanıyor, ben onu tanıyorum, ne istediklerini biliyorum. Onun benden ne beklediğini biliyorum. Onunla antrenmanlar sırasında sürekli konuşuyoruz. Sakatlık durumumu soruyor. Zaten bir ağabey gibi, bir arkadaş gibi Erol hoca da. İnşallah hep beraber burada şampiyonluklar yaşarız.” diye konuştu.