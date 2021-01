İrfan Can Kahveci transferinde son gün!

Süper Lig ara transfer döneminde Fatih Terim'in 'İrfan Can'ı istiyorum' sözlerinin ardından Galatasaray yönetimi tüm uğraşını İrfan Can Kahveci için ayırmaya başladı. Ancak Başakşehir'in yüksek bonservis bedeli talep etmesi transfer sürecinin uzamasına neden oldu. Fenerbahçe'nin de İrfan Can için araya girmesiyle birlikte İrfan Can'ın geleceği belirsiz bir hal aldı.

Medipol Başakşehir yönetimi, bugün Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci için son teklifini alacak. Turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan ile de bir görüşme gerçekleştirdikten sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teklifleri arasından nihai kararını verecek.

Transfer döneminin bitmesine iki günden az kala hala belirsizliğini koruyan İrfan Can Kahveci'nin transferine ilişkin karar ise bugün verilecek. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray yönetiminden son teklifini alacak. Daha sonra 25 yaşındaki futbolcuyla da bir görüşme gerçekleştirecek olan Gümüşdağ, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin teklifleri arasından nihai kararı verecek ve İrfan'ın forma giyeceği yeni takım belli olacak.