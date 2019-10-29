İrfan Can Kahveci’nin asker selamına UEFA’dan soruşturma

UEFA, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Avrupa Ligi'nde oynanan Wolfsberger maçında attığı golden sonra yaptığı asker selamı hakkında soruşturma başlattı.

Medipol Başakşehir Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü hafta maçında sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı mücadelede takımının tek golünü atmış ve milli oyuncu attığı golden sonra takım arkadaşlarıyla beraber asker selamı vermişti.

CNN Türk televizyonuna telefonla bağlanan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

"Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Griezmann, Macron karşısında selam veriyor. Neden soruşturma açılmıyor? Avusturya'da gol atarsak asker selamı ile kutlayacağız" dedi.

"BÖYLE BİR ÇİFTE STANDART OLMAZ"

UEFA'nın kararında çifte standart uyguladığını ifade eden Göksel Gümüşdağ, "Ülkemizin haklı mücadelesinde duygularımızı askerimize selam yollamaktan onur duyarız. Hiç kusura bakmasınlar. Maç öncesinde UEFA'dan geldi bu, maç sırasında kafamda hep bu vardı. Böyle bir çifte standart olmaz. Madem İrfan Can'a müfettiş atıyorlar, Visca, Azubuike ve Robinho'ya da baksınlar. Biz bunu onlara sorduğumuzda "biz bu ülkede yaşıyoruz, terör örgütü insanları öldürüyor" dediler. Dört oyuncuyu da sevk edin. Böyle bir çifte standart olur mu?" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA