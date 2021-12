İrfan Can Kahveci'nin eşi kimdir? Gözde Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamile mi? Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin hamile olmasının ortaya çıkmasının ardından İnternette sürekli olarak İrfan Can Kahveci'nin eşi kimdir? Gözde Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamile mi? Sorularının cevabı haberimizde...

Devre arasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Gözde Doyran ile dünyaevine girdi. Four Seasons Hotel Bosphorus'ta gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ve iş insanı Ethem Sancak yapmıştı. Peki İrfan İrfan Can Kahveci'nin eşi kimdir? Gözde Kahveci kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamile mi? İşte detaylar... İRFAN CAN KAHVECİ'NİN EŞİ KİMDİR? GÖZDE DOYRAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? 2021 ara transfer sezonunun bitmesine saatler kala Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeyken Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki milli futbolcu bir süredir beraber olduğu sevgilisi Gözde Doyran ile hayatını birleştirdi. Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik direktör Erol Bulut ile futbolcular katıldı. Gözde Doyran, 2 Ocak 1997 yılında İzmir'de doğdu. İzmir'de büyüyen 24 yaşındaki Doyran, ismi öğrenilemeyen bir üniversitede İç Mimarlık bölümünde eğitimini sürdürüyor. HAMİLE Mİ? Gözde Doyran sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla hamile olduğunu duyurdu. Çift erkek bebek bekliyor. ?18 TL’ye kadar yükselen doların düşüşü devam eder mi?



İrfan Can Kahvecigözde doyran