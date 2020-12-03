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  3. İrfan Can Kahvevi Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’ine seçildi

İrfan Can Kahvevi Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’ine seçildi

Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Başakşehir ve Leipzig arasında oynanan mücadele 4-3 Alman ekibini galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu maçta takımını 3 golünü atarak hat-trick yapan İrfan Can Kahveci haftanın 11'ine seçildi.

İrfan Can Kahvevi Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’ine seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında RB Leipzig filelerine attığı 3 golle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci, Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

Medipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci, Leipzig karşılaşmasında attığı 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Dün akşam Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve Başakşehir'in 4-3 kaybettiği mücadelede biri frikikten olmak üzere 3 gol kaydeden 25 yaşındaki yıldız isim, mağlubiyete rağmen sahanın en iyi ismi oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:

"Trubin (Shakhtar), Scholz (Midtjylland), Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Dortmund), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Chiesa (Juventus), Payet (Marsilya), Lang (Club Brugge) De Ketelaere, (Club Brugge), Neymar (PSG), Giroud (Chelsea)"

Onur Çelik
Spor Editörü


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