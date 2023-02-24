İrfan Hadzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrfan Hadzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrfan Hadzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrfan Hadzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrfan Hadzic 15 Haziran 1993 tarihinde Prozor-Rama şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Irfan Hadžić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrfan Hadzic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. İrfan Hadzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tuzla City futbol takımında oynamaktadır. FK Tuzla City takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İrfan Hadzic'nin FK Tuzla City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İrfan Hadzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrfan Hadzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İrfan Hadzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrfan Hadzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Zulte Waregem

10 Ocak 2012 yılında VIT/AGOVV U19

23 Ocak 2013 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2014 yılında Zlate Moravce

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Royal Antwerp

1 Ağustos 2015 yılında VW Hamme

30 Haziran 2016 yılında Royal Antwerp

6 Temmuz 2016 yılında NK Celje

15 Ağustos 2017 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2019 yılında Zrinjski Mostar

15 Ağustos 2019 yılında Akhisarspor

2 Şubat 2021 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Zrinjski Mostar

5 Ocak 2023 yılında FK Tuzla City

İrfan Hadzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrfan Hadzic şuan FK Tuzla City takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

İrfan Hadzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek takımında 9 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.