İrfan Jasarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrfan Jasarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrfan Jasarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrfan Jasarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrfan Jasarevic 24 Ağustos 1995 tarihinde Vitez şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Irfan Jašarević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrfan Jasarevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. İrfan Jasarevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İrfan Jasarevic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 18 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

İrfan Jasarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrfan Jasarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İrfan Jasarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrfan Jasarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2014 yılında Travnik

1 Temmuz 2016 yılında FK Krupa

10 Ocak 2018 yılında Dalkurd

11 Mart 2022 yılında BK Olympic

18 Ocak 2023 yılında Zeljeznicar

İrfan Jasarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrfan Jasarevic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.