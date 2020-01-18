İrfan Kartal’dan yarıyıl tatili mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, yarıyıl tatili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, "Yoğun ve yorucu geçen bir dönemin sonunda ilk ve ortaöğretim okullarında okuyan yavrularımız karnelerini aldılar. Karne heyecanı yaşayan, geleceğe emin adımlarla yürüyen aydınlık Türkiye'mizin teminatı olan yavrularımıza ve onları özveriyle geleceğe hazırlayan eğitimcilerimize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yarıyıl tatili diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA