İrfan Pullukçu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Tekirdağ'da tanınan iş adamları arasında olan İrfan Pullukçu'nun kim olduğu internet kullanıcıları tarafından merak ediyor. Peki İrfan Pullukçu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? tüm soruların cevabını haberimizde sizin için derledik...

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Tekirdağ'ın tanınan iş adamı olan İrfan Pullukçu'nun hayatı son zamanlarda merak edilenler arasında yer alıyor. Peki İrfan Pullukçu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? gibi soruların cevabına haberimizde sizler için yer verdik. İRFAN PULLUKÇU KİMDİR? Malkara'nın ve Trafkya'nın önde gelen iş adamlarından İrfan Pullukçu merkezi Tekirdağ'da bulunan Pullukçu Madencilik Firmasının sahibidir. Pullukçu'nun sahibi olduğu şirket, kömür üretiminin yanında hafriyat, nakliyat, akar yakıt satışı ve çiftçilik faaliyetlerini sürdürmektedir. Pullukçu, Trakya'da birçok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapmış evli ve iki çocuk babasıdır. KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? Tekirdağlı olduğu bilinen İrfan Pullukçu 63 yaşındadır. (MALKARAM, PULLUKCU.COM) irfan pullukçu