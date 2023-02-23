İrfan Sadik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrfan Sadik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrfan Sadik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrfan Sadik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrfan Sadik 12 Ocak 1999 tarihinde Kiuruvesi şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Finlandiya,Kuzey Makedonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrfan Sadik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lynx Sports Consultancy yapmaktadır. İrfan Sadik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İrfan Sadik'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İrfan Sadik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrfan Sadik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrfan Sadik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrfan Sadik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Lahti

13 Ocak 2020 yılında Mikkelin

1 Ocak 2021 yılında Onisilos Sotira

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2022 yılında PEPO

31 Ocak 2023 yılında FC Lahti

İrfan Sadik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrfan Sadik şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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