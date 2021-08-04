İrfan Yurter kimdir? Nereli, kaç yaşında? | İrfan Yurter öldü mü? Neden öldü? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter vefat etti. Acı haberin partinin sosyal medya hesabından duyurulmasıyla birlikte " İrfan Yurter kimdir? Nereli, kaç yaşında? | İrfan Yurter öldü mü? Neden öldü? " soruları merak konusu oldu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter'in vefat haberinden sonra gözler İrfan Yurter'in kim olduğuna çevrildi. Bu durumda İrfan Yurter kimdir? Nereli, kaç yaşında? | İrfan Yurter öldü mü? Neden öldü? " sorularını sizler için yanıt verdik... İRFAN YURTER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? | İRFAN YURTER ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ? İrfan Yurter Deva Partisi Lideri eski bakan Ali Babacan'ın Kayınpederiydi

Afyonkarahisarlı idi. Elimizde bilgiler kısıtlı ancak detaylar elimize ulaştıkça sizlerle paylaşayacağız... İrfan Yurter'in cenazesi 4 Ağustos (yarın) öğle namazını müteakip Afyonkarahisar Paşa Camii'nden kaldırılacak. irfan yurter