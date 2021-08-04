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İrfan Yurter kimdir? Nereli, kaç yaşında? | İrfan Yurter öldü mü? Neden öldü?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter vefat etti. Acı haberin partinin sosyal medya hesabından duyurulmasıyla birlikte " İrfan Yurter kimdir? Nereli, kaç yaşında? | İrfan Yurter öldü mü? Neden öldü? " soruları merak konusu oldu.

İrfan Yurter kimdir? Nereli, kaç yaşında? | İrfan Yurter öldü mü? Neden öldü?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kayınpederi İrfan Yurter'in vefat haberinden sonra gözler İrfan Yurter'in kim olduğuna çevrildi. Bu durumda İrfan Yurter kimdir? Nereli, kaç yaşında? | İrfan Yurter öldü mü? Neden öldü? " sorularını sizler için yanıt verdik...

İRFAN YURTER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? | İRFAN YURTER ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

  • İrfan Yurter Deva Partisi Lideri eski bakan Ali Babacan'ın Kayınpederiydi

  • Afyonkarahisarlı idi.

    Elimizde bilgiler kısıtlı ancak detaylar elimize ulaştıkça sizlerle paylaşayacağız...

İrfan Yurter'in cenazesi 4 Ağustos (yarın) öğle namazını müteakip Afyonkarahisar Paşa Camii'nden kaldırılacak. 

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