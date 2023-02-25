İrgi Kasalla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrgi Kasalla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrgi Kasalla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrgi Kasalla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrgi Kasalla 3 Ağustos 2002 tarihinde Krujë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrgi Kasalla Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İrgi Kasalla'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İrgi Kasalla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrgi Kasalla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrgi Kasalla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrgi Kasalla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Shkëndija U17

1 Temmuz 2019 yılında Shkëndija U19

1 Temmuz 2021 yılında KF Laçi U21

23 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

İrgi Kasalla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrgi Kasalla şuan KF Korabi takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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