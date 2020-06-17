İrini harekatı gözden geçirilecek! Avrupa Birliği Libya için toplandı

Belçika'nın başkenti Brüksel’de video konferans yöntemiyle bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) savunma bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) adına gerçekleştirilen toplantıda Libya’da yaşanan iç çatışmalar ve silah ambargosunu denetleyen “İrini Harekâtı” değerlendirdi. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, söylentilerin aksine İrini Harekâtı’nın sadece BM tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’a yardımda bulunan devletlerin sevkiyatları'nın denetlemediğini, Bingazi havalimanına askeri uçak gönderen ve resmen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal eden ülkelerin sevkiyatları hakkında bildirimde bulunulacağı belirtildi.

HAREKATIN ETKİLİ OLMADIĞINI KABUL ETTİ

İrini Harekâtı’nın yeterince etkili olmadığı yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine kendisine yöneltilen eleştirileri kabul eden Borrell, Sofia Harekâtı’nın aksine İrini’de sadece üç firkateyn ile 3 hava destek unsuru bulunduğunu hatırlattı. Alman “Die Zelt” gazetesi, İrini Harekâtı’nda denizaltı radar taramalı helikopter gibi çok sayıda eksiğin bulunduğuna işaret ederek, operasyonu etkisiz ve gereği olmayan, Almanya’nın bile çekince belirttiği bir harekat olduğunu ifade etti.

VİDEO KONFERANS HAZIRLIKLARI

İrini Harekâtı’nın BM tarafından yapılan yönlendirmelerle işlediğini hatırlatan Borrell, bu sürecin uzun sürdürdüğünü ve angajman kurallarının gözden geçirilmesi yönetimini da araştırmak gerektiğini savundu. Borell, AB üyesi ülkelerin İrini’ye daha fazla katkıda bulunulması gerektiği yönündeki çağrısını da tekrarladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransa, İrini’nin operasyon kurallarının etkisizliğinden şikayet ederek, yeni bir yönergeyle harekâtın daha etkin hale gelmesi gerektiğini savundu. Bununla birlikte aynı kaynaklar, BM’nin çizdiği çerçevenin dışına çıkmanın pek mümkün olamayacağını, zira ABD veya Rusya’nın bu değişikliğe sıcak bakmayacağını belirtti..

YENİ DÖNEM BAŞKANI

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in yerine Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut atandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan açıklamaya göre AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Mısır’a atanırken, Berger’in yerine Almanya’nın Paris Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut getirildi.