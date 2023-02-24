İris Mandzuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İris Mandzuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İris Mandzuka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İris Mandzuka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İris Mandzuka 5 Nisan 2000 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da IrisMandžuka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İris Mandzuka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İris Mandzuka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Igman Konjic futbol takımında oynamaktadır. FK Igman Konjic takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. İris Mandzuka'nin FK Igman Konjic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İris Mandzuka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İris Mandzuka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İris Mandzuka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İris Mandzuka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2019 yılında Velez Mostar

6 Şubat 2020 yılında J. Bihac

30 Haziran 2020 yılında Velez Mostar

28 Temmuz 2020 yılında Igman Konjic

İris Mandzuka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İris Mandzuka şuan FK Igman Konjic takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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