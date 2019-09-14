Irk köpekler, Antalya'da yarışıyor

ANTALYA'da, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu'nca düzenlenen "2X CACIB Antalya Köpek Güzellik Yarışması'nda, farklı ırklardan köpeklerin bir araya gelmesiyle renkli görüntüler oluştu. 130 köpeğin yarıştığı etkinlikte hayvanların sahipleriyle yürüyüş ve duruş çalışması da ilgi çekti .

Antalya Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı Olbia Alanı'nda düzenlenen "2X CACIB Antalya Köpek Güzellik Yarışması'na farklı ırklarda 130 köpeğin kaydı yapıldı. Özellikle Antalya'da yerleşik yaşayan yabancıların katıldığı yarışmaya diğer kentlerden de köpek sahipleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışma, köpeklerin sahipleriyle tek tek jüri karşısına çıkmasıyla devam etti. Jürinin değerlendirmesi öncesi köpeklerini hazırlayan yarışmacılardan kimisi hayvanların tüylerini taradı kimisi maşa yapıp uzun tüylere fön çekti. Yarışma alanı dışında yürüyüş ve duruş çalışan köpekler, ilginç görüntüler oluşturdu. Yarışmayı izleyen çocuklar, köpekleri sevebilmek için birbirleriyle yarıştı.

Yarışmacılarla yakından ilgilenen Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, yarışma hakkında bilgi verdi. Federasyonun her yıl Antalya'da etkinlik düzenlediğini kaydeden Özkanal, "Türkiye'nin farklı şehirlerinde yarışmalarımız oluyor. Uluslararası yarışmalarımızı ise Antalya, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştiriyoruz. Farklı ırklarının farklı standartları bulunuyor. Kulak, diş, burun yapısı, kuyruk yapısı ve duruşu, sırt çizgileri, duruşu ve yürüyüşü gibi özelliklerine göre değerlendiriliyoruz" dedi.

Köpek ırklarının nasıl olacağını anlatan yazılı standartlar bulunduğunu da belirten Özkanal, "Burada jüri köpeklerin bu standartlara uyup uymadığını kontrol ederek not veriyor. Federasyonun bu etkinliklerde hedeflediği ırk köpeklerin kendi standartlarında üretilmesi ve yetiştirilmesini teşvik etmek ve sağlamak" diye konuştu.

Yarın da devam edecek yarışma sonunda dereceye giren köpekler belirlenecek.

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DHA