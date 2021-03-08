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  3. Irkçı hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu

Irkçı hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain - Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun 30 Haziran 2021'e kadar hakemlikten men edildiği belirtildi. Coltescu, rehabilitasyon kursuna da gidecek.

Irkçı hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamada Paris Saint-Germain - Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun 30 Haziran 2021'e kadar hakemlikten men edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Coltescu'nun rehabilitasyon kursuna gitmesinin kararlaştırıldığı da belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında "sportmenliğe aykırı hareketten" 1 maç ceza verildiği de ifade edildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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