Irkçılık karşıtı protesto gösterileri Fransa'ya sıçradı

2016'da Fransa'da polis aracında ölen Adama Traore için Paris Adliye binasında görülen dava sırasında protesto gösterisi düzenlendi.

Çok sayıda insan, polis şiddetine tepki gösterdi. Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

2016 yılında polis aracında ölen Adama Traore'nin kız kardeşi Assa'nın çağrısı üzerine bugün Paris Mahkemesinde görülen dava esnasında Paris Adliyesi önünde toplanan bir grup, polis şiddetine karşı protesto gösterisi düzenledi.

"ADALET YOK, BARIŞ YOK"

Polis şiddetini kınamak için Paris Mahkemesinin önünde toplanan gruba, sarı yelekliler de destek verdi. Anma töreni eylem şeklinde başlarken, eyleme katılanlar arasında "Adalet yok, barış yok", "Adama Traore için adalet istiyoruz" şeklinde slogan attı. Benzer gösteriler Marsilya şehrinde de düzenlendi.

Fransa’da 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olduğu halde 24 yaşında polis aracında ölen siyahi genç için toplanan bir grup ise çevredeki çöp tenekelerini ateşe verdi. Göstericiler ellerine geçirdiklerini polise atarken, Paris çevre yolunu da bir süre trafiğe kapattı.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da Paris'in kuzey banliyösünde 2016 yılında 24 yaşındaki Adama Traore adlı siyahi, jandarma tarafından karakola götürülürken araçta hayatını kaybetmişti. Aynı yıl yapılan açıklamada Traore'nin kalp rahatsızlığı bulunduğu ve polis aracında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü açıklanmıştı. Traore’nin ailesi ise adli rapora itiraz etmişti.