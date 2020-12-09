Irkcılık nedeniyle yarıda kalan PSG Başakşehirspor maçı bu gün aynı saatte kaldığı yerden takrar oynanacak

UEFA Şampiyonlar ligi'inde parista PSG ile Başakşehir spor kulübü iarasında oynana maçta Romanya Futbol federasyonuna bağlı orta hakemin Başakşehir yardımcı antröner Pier Vebo'ya kırmızı kart göstermesşnden sonra maçın 4. hakeminin Pier Vebo'ya ırkcı söylemde bulunmasnın ardınan hem Başakşehirspor kulübü hemde PSG kulübü olaya tepki göstererk sahayı terk etmiş soyunma odasına girmişti. UEFA merakla beklenen kararını açıkladı UEFA maçın bu gün aynı saatte farklı dört yeni hakemle kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdi .

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti. Yoğun görüşmeler sonrası Başakşehir maça çıkmaya ikna edilemedi. Son dakikada tüm hakem ekibi maçtan alındı, maçın bugün (çarşamba) UEFA maçın bu gün aynı saatte farklı dört yeni hakemle kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdi



"OLAY BÖYLE YAŞANMIŞTI"

Maçın 17. dakikasında Webo'nun bir pozisyon sonrası hakeme itirazda bulunmasının ardından dördüncü hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bunun üzerine dördüncü hakeme tepki gösterdi.

Medipol Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek, soyunma odasına gitti.

Teknik direktör Okan Buruk, 4. hakem Rumen Coltrenu'ya "Sen ırkçı mısın?" sorusunu da yöneltti. 4. hakem sahadan çıkmayınca Başakşehir takımı soyunma odasına gitti.

"MAÇ AYNI SAATTE KALDIĞI YERDEN TEKRAR OYNANACAK"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Hakem herkesin gözü önünde negro dedi. Eğer 4. hakem saha dışına çıkarılsa sahaya döneriz. Yoksa Başakşehir maça çıkmayacak" dedi. UEFA 4. hakemi VAR odasına yollayıp yedek hakem buldu ve takımları sahaya davet etti. Ne var ki Demba Ba, Crivelli ve bazı oyuncular maça çıkmak istemediğini söyledi. UEFA maçın bu gün aynı saatte farklı dört yeni hakemle kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdi .