İrlanda 14 Mayıs seçimleri için yarın sandık başında!

İrlanda'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 771 seçmen, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için başkent Dublin'de kurulan sandıklarda yarın oy kullanmaya başlayacak.

İRLANDA' DA YAŞAYAN TÜRK SEÇMENLER OYLARINI KULLANACAK

Avrupa'da Türk seçmenin yaşadığı ülkelerden İrlanda'da, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar tamamlandı.

İrlanda'da oy verme işlemi, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği binasında 5, 6 ve 7 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

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Böylelikle, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, altıncı kez yurt dışında oy kullanabilecek.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, seçimlerin sükunet ve şeffaflık içerisinde geçmesi için güvenlik ve lojistiğe yönelik her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sayfasından, YSK Çağrı Merkezinden "+90 444 9 975" ve e-devlet üzerinden sorgulayabilecekleri kaydedildi.

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İrlanda'da, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 771 seçmen bulunuyor.