İrlanda'da karanlık gün! Akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama: Ölüler ve yaralılar

İrlanda'nın Donegal kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Başbakan Martin'de yaşanan acı olayı "karanlık gün" olarak nitelendirdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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İrlanda'da karanlık gün! Akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama: Ölüler ve yaralılar

Alınan bilgilere göre İrlanda'nın kuzeybatısında yer alan Donegal kentindeki "Applegreen" şirketine ait akaryakıt istasyonunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle bir bina ve apartmanda hasar meydana geldi.

İrlanda'da karanlık gün! Akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama: Ölüler ve yaralılar

İRLANDA POLİSİ SON DURUMU AÇIKLADI

Olayda 7 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Olayın ardından İrlanda Polisinden yapılan açıklamada, "Donegal'de yer alan Creeslough'daki N56 yolu üzerindeki bir tesiste meydana gelen olay nedeniyle acil servislerle çalışmaya devam ediliyor. İtfaiye, İrlanda polisi, Sağlık ve Güvenlik (HSE) ekipleri, Ulusal Ambulans Servisi arama ve kurtarma aşamasında olay yerinde kalmaya devam ediyor." denildi.

İrlanda'da karanlık gün! Akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama: Ölüler ve yaralılar

ALTERNATİF YOLLARIN KULLANILMASI İSTENDİ

Açıklamada, herhangi bir nedenle bölgeye seyahat etmeyi düşünenlerin alternatif yolları kullanması talep edildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Applegreen şirketinden yapılan açıklamada ise, "Dualarımız hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, yaralananlar ve tüm Creeslough halkıyla birlikte" denildi.

BAŞBAKAN KONUŞTU

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de olayı İrlanda için "karanlık gün" olarak nitelendirdi. Martin, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Creeslough halkına taziyelerini iletti.

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