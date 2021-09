Irmak arıcı sessizliğini bozdu! Tükürük skandalı hakkında bilinmeyenleri ilk kez anlattı! "Yaşananların son saniyelerini görüp beni linç ettiler"

Son dönemin ünlü isimlerinden olan Irmak Arıcı herkesi şaşırtan bir harekette bulunarak geçtiğimiz ay Caddebostan'da trafikte kavga ettiği sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Recep Karaaslan'ın videoya aldığı olay sonrası genç şarkıcı Irmak Arıcı tepkilerin odağı olmuştu.

"AFFEDERSİNİZ BİLİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından özür paylaşımı yapan Irmak Arıcı, "Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm, benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum..ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü.. milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim sizi seven Irmak" sözlerine yer vermişti.

Şarkıcı günler sonra sessizliğini bozdu. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan'ın yazısına göre olayın aslında görüldüğü gibi olmadığı ortaya çıktı.

"SÖZLÜ VE FİZİKİ TACİZ VAR"

Irmak Arıcı, "Aslında yaşananların son saniyelerini görüp beni linç ettiler. Olayın başında sözlü ve fiziki taciz var. Yine de sevenlerimi üzdüğüm için çok üzgünüm. Yakında her şeyi anlatacağım" dedi.

IRMAK ARICI KİMDİR?

31 Temmuz 1998 yılında Çankırı'da dünyaya gelen Irmak Arıcı aslen İzmirlidir. Eğitim hayatını Çankırı'da tamamlayan Arıcı müzik hayatına amatör Youtube videolarıyla başladı.

23 yaşındaki Arıcı, Gece Gibi Gönlün isimli şarkısına klip çektikten sonra büyük bir çıkış yakaladı ve Youtube üzerinden takipçi sayısını arttırdı.

