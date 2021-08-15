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  3. Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Konserinde sahneden indirildi!

Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! Konserinde sahneden indirildi!

Irmak Arıcı geçtiğimiz günlerde trafikte yayınlanan tartışma videosunun ardından bir skandala daha imza attı. Arıcı konserinde şarkı söylemeden öylece bekleyince, dinleyici çileden çıktı. Arıcı sahneden indirildi.

Geçtiğimiz günlerde trafiği durdurup bir sürücünün korno çalması sebebiyle tartışmaya başlayan ve o esnada sürücüye tükürdüğü anların kameralara yansımasıyla gündeme bomba gibi düşüp linç edilen Irmak Arıcı'dan bir skandal görüntüsü daha geldi! Konserinde dinleyiciye konser vermek yerine sahnede öyle duran Arıcı'ya dinleyicilerinden tepki geldi, ünlü şarkı sahneden indirildi.

KENDİSİNİ KAYBETTİ!

Irmak Arıcı, dün akşam Sakarya’nın Karasu ilçesinde konser gerçekleştirecekti. Dinleyicilerinin karşısına çıktığı anlarda bir anda kendisini kaybedip sahnede hareketsizce duran şarkıcı, iddialara göre kısa süre sonra sahneden indirildi. Irmak Arıcı'nın sahnede kendisini neden kaybettiği ise henüz bilinmiyor.

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