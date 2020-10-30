Irmak Ünal'ın göğüs dekoltesi koronaya yakalandığı haberinin önüne geçti!
Sosyal medyada paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını belirten ünlü oyuncu Irmak Ünal'ın videoyu paylaşımı sırasındaki göğüs dekoltesi takipçileri tarafından çok konuşuldu. Bazı takipçilerinin ''Dekolte vermenin anlamı ne?" diyerek tepki gösterdiği o anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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30 Ekim 2020 Cuma 11:36
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