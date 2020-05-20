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  3. Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2)

Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2)

Ordu'da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2)

5 ŞÜPELİ ADLİYEDE

Ordu'da, Pınar Sarı'nın (28) Melet Irmağı'nda cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili gözaltına alınan E.A., E.Y., O.K., A.K. ve V.V., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2)

Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş (2)

Kaynak: DHA


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