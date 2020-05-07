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Irmaktaki domuz leşini itfaiye çıkardı

BARTIN'da, ırmaktaki domuz leşi itfaiye ekibince botla çıkarılarak, toprağa gömüldü.

Irmaktaki domuz leşini itfaiye çıkardı

BARTIN'da, ırmaktaki domuz leşi itfaiye ekibince botla çıkarılarak, toprağa gömüldü.

Orduyeri Mahallesi'nde bulunan köprünün ayaklarından gelen kötü koku nedeniyle vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Gelen ekipler, botu ırmağa indirerek, kötü kokunun kaynağına ulaşmak için çalışma yaptı. Ekipler, köprü ayaklarına takılan domuz leşini fark etti. Bota bağlanarak ırmaktan çıkarılan domuz leşi, toprağa gömüldü. Domuzun ırmağa düşerek telef olduğu üzerinde durulduğu bildirildi.

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Kaynak: DHA




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