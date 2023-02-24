İrman Sejmenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrman Sejmenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrman Sejmenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrman Sejmenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrman Sejmenovic 4 Şubat 2003 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Irman Sejmenović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrman Sejmenovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football net yapmaktadır. İrman Sejmenovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İrman Sejmenovic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İrman Sejmenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrman Sejmenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İrman Sejmenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrman Sejmenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2020 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2021 yılında TOSK Tesanj

1 Temmuz 2022 yılında Sloboda Tuzla

9 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2022 yılında Casalbordino

9 Şubat 2023 yılında Travnik

İrman Sejmenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrman Sejmenovic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İrman Sejmenovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U17 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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