İrodotos Christodoulou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrodotos Christodoulou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrodotos Christodoulou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İrodotos Christodoulou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İrodotos Christodoulou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrodotos Christodoulou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrodotos Christodoulou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrodotos Christodoulou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrodotos Christodoulou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrodotos Christodoulou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrodotos Christodoulou 1 Mayıs 2002 tarihinde Limassol şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Ηρόδοτος Χριστοδούλου şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrodotos Christodoulou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PPA WORLD yapmaktadır. İrodotos Christodoulou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İrodotos Christodoulou'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrodotos Christodoulou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrodotos Christodoulou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İrodotos Christodoulou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrodotos Christodoulou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2016 yılında Karmiotissa U21

13 Ağustos 2019 yılında Bischofshofen

19 Ağustos 2021 yılında Jihlava B

1 Ocak 2022 yılında Jihlava

İrodotos Christodoulou kimdir

İrodotos Christodoulou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrodotos Christodoulou şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anorthosis Famagusta (2015-2016), Karmiotissa Pano Polemidion (2016-2019)

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İrodotos Christodoulou nereli

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