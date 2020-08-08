İron Man filmi konusu nedir? Oyuncuları? Karakterleri?

Jon Favreau'nin yaptığı ve sinemanın gördüğü iyi çizgi roman uyarlamalarından biri olan Iron Man filmi bu akşam Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşacak. Televizyon izleyicilerinin, Iron Man filmi hakkında merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

IRON MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan'da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler. Tony ise bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Bunu yapmaktaki amacı zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemini planlamaktır. Boş zamanlarını kadınlarına ayıran Tony'nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür. Onun bununla nasıl baş edeceği ise esas konudur.

IRON MAN OYUNCULARI

Robert Downey Jr. – Tony Stark/Demir Adam

Terrence Howard – Albay James “Rhodey” Rhodes

Gwyneth Paltrow – Virginia “Pepper” Potts

Jeff Bridges – Obadiah Stane / Iron Monger