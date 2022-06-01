İrrasyonel ne demek, TDK'ya göre İrrasyonel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İrrasyonel ne demek? İrrasyonel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi irrasyonel kelimesi. Peki irrasyonel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre irrasyonel nedir, irrasyonel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İRRASYONEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İrrasyonel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İrrasyonel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre irrasyonel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Us dışı

