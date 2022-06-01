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İrrasyonel ne demek, TDK'ya göre İrrasyonel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İrrasyonel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İrrasyonel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İrrasyonel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İrrasyonel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İrrasyonel ne demek, TDK'ya göre İrrasyonel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İrrasyonel ne demek? İrrasyonel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi irrasyonel kelimesi. Peki irrasyonel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre irrasyonel nedir, irrasyonel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İRRASYONEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İrrasyonel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İrrasyonel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre irrasyonel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Us dışı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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