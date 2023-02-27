İrven Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrven Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrven Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrven Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrven Avila 2 Temmuz 1990 tarihinde Huánuco şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Írven Beybe Ávila Acero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrven Avila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. İrven Avila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İrven Avila'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İrven Avila Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/irvenavila

http://www.instagram.com/irven_avila/

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İrven Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrven Avila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İrven Avila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrven Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Universitario

1 Ocak 2009 yılında Sport Huancayo

1 Ocak 2012 yılında Sport. Cristal

1 Ağustos 2016 yılında LDU Quito

1 Ocak 2017 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2018 yılında Lobos BUAP

1 Temmuz 2018 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2019 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2021 yılında Sport. Cristal

İrven Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrven Avila şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İrven Avila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Tito Drago (2004-2005), Real FC (2006-2007)

Peru takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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