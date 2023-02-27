İrvin Latic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrvin Latic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrvin Latic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İrvin Latic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İrvin Latic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrvin Latic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İrvin Latic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İrvin Latic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İrvin Latic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İrvin Latic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İrvin Latic 24 Mayıs 2002 tarihinde Niederkorn şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Irvin Latić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İrvin Latic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. İrvin Latic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İrvin Latic'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İrvin Latic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İrvin Latic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

İrvin Latic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İrvin Latic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2020 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2022 yılında Jeunesse Esch

İrvin Latic kimdir

İrvin Latic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İrvin Latic şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

İrvin Latic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İrvin Latic nereli

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